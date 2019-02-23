  • 2019年2月23日 星期六
  • 18º
  • 85%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 財經

香港電訊多賺2% 末期息39.17仙

2019-02-23 列印
　　香港電訊（6823）公佈2018年全年業績，股東應佔溢利按年增1.69%，至48.25億元；每股盈利63.73仙；末期息為39.17仙，增6.59%。

  連同中期息派29.12仙，全年合共派68.29仙，較2017年的64.87仙，增加5.27%。

虛銀牌傳聞不予置評

　　據報香港將於數周內批出首批虛擬銀行牌照，香港電訊﹙6823﹚為其中一個核准營運商。

  香港電訊董事總經理許漢卿回應指，現時仍在等待金管局發牌決定，故不便評論。被問及今年會否加價，她表示會考慮營商環境等因素制定價格，集團採取多品牌策略，各有不同定價準則。

　　5G方面，她指最高頻段在不久前指派，而最重要的中頻最快明年才推出，相信今年內未必可以推出5G。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd