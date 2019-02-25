憧憬中美貿談達協議 恒指直叩29200關

市場氣氛向好，帶動港股上周五收報28816點，見近7個月高位，全周累升915點或3.28%，為一個半月以來最大單周升幅，過去3個交易日成交額均破千億元。市場人士認為，今日恒指開市會否見29000點仍視乎中美貿易談判的結果，但相信本周恒指走勢整體向好，在28500點有支持，可上試29200點。



中美貿易談判進展理想，市場憧憬中美最終可以達成協議，美股上周五高開後持續攀升，杜指收市報26031點，升181點或0.70%。



美國上市的主要港股預託證券（ADR）表現平平，僅港交所（388）、騰訊（700）及友邦（1299）上升。騰訊ADR折合港元計報346.74元，較港股上周五收市價升0.8%；港交所及友邦分別升0.49%及0.83%。滙控（005）挫0.77%報63.9元；建行（939）及工行（1398）分別跌0.03%及0.22%，中銀（3988）跌1.04%。ADR港股比例指數較恒指香港上周五收市微跌0.03%，報28807點。



新股方面，市場消息指今日起進行路演的浙江開元酒店，將會引入攜程旅行網（香港）及GreenTree Hospitality為基礎投資者，合共認購6200萬美元股份。開元酒店料三月中在港上市，集資額逾10億元。



耀才證券研究部總監植耀輝分析指，今日恒指開市會否見29000點仍視乎中美貿易談判的結果，但他認為本周恒指走勢整體向好，主要因為外圍環境漸趨樂觀，加上影響港股較大的A股在過去一星期表現理想，反映內地行情向好；倘利好因素持續，相信本周恒指企穩29000點的機會頗大，預計本周恒指在28500至29200點上落。



近日大市氣氛明顯好轉、交投活躍，惟植耀輝認為，仍未是入市的好時機，主要因為近期多個主要股份板塊已回升不少、值博空間不大，但散戶仍可留意5G概念股及手機設備股，相信仍有上升空間。至於大灣區概念股，如內房股、內需股等，他認為應待官方公佈更明朗的政策才考慮買入。



