謝仕榮見證友邦興衰 總部重建發光多50年

有50年歷史，位於司徒拔道的友邦大廈，將於今年4月拆卸重建。由8、90年代本港保險業起飛，到一場金融海嘯「幾乎」遭英國保誠收購，反而造就友邦今日的上市地位。友邦非執行主席謝仕榮表示，盼重建後的友邦大廈，可繼續服務集團「另一個半世紀」。



他又認為，亞洲區經濟剛起步，而人的壽命愈長，不認為之後的50年保險業發展會減慢。奠定友邦在亞洲區領導地位的其中一個轉捩點，是1992年獲准在上海開設分公司，成為首間獨資經營的外資壽險保險公司。謝仕榮是重要推手，促成友邦能夠以獨資身份在中國插旗。



他指上海當年想找試點公司，讓外資保險公司進入當地市場：「當時其他人對中國冇興趣，我哋已經年年拜訪中國，起碼每年2至3次。」由1983至1992年，謝仕榮與當時母公司AIG主席Maurice Greenberg在9年內，無間斷拜訪中保監、又與當年歷任上海市市長，如朱鎔基和徐匡迪等見面。到得悉結果一刻，謝仕榮笑言當時在友邦大廈有「好多慶祝」。



公司08年險心血不保



謝仕榮大半生都在友邦及其前身AIG集團工作，既有過風光，也有黑暗日子。他回憶公司「最淒涼」的日子，是08年金融海嘯，當年AIG陷入財困，美國政府要求AIG將友邦出售。他最擔心是「賣咗連公司名都冇埋」，數十年的心血恐怕不保。



英國保誠當年有意收購友邦，謝仕榮透露「幾乎買成」，但因「對方『蛇吞象』，吞唔落」。AIG最終分拆了友邦在香港上市，造就友邦今日的上市地位。謝仕榮笑稱未想過是否因禍得福，但認為「（友邦）變咗獨立的公司，反而好咗」。今時今日，友邦壽險業務覆蓋亞太區內18個市場，謝仕榮認為亞洲區內多個國家的經濟都只是剛剛起步，如越南及印尼等；香港經濟增長雖然放慢，但香港市場不局限於本地，加上中國經濟還有長時間發展空間，「亞洲經濟帶動起飛，保險業都可以跟住起飛」。此外，人愈來愈長命，對於壽險產品有更多不同需求，「不認為之後的50年保險業會慢落嚟」。



