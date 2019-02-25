﻿市場簡訊

—香港首富李嘉誠旗下的和記港口，將在馬來西亞柔佛州丹絨帕拉帕斯港口投資，興建新的船對船海事油氣和海事燃油庫存與供應中心。外電引述新加坡媒體《The Edge》的消息稱，和記港口集團將夥拍大馬私企——嘉必達私人有限公司（KA Petra Sdn Bhd）共同發展該項目，估計單是建築成本就高達5億令吉（約9.6億港元）。







—汽車零件生產商信義香港（8328）公佈截至去年12月底止全年業績，純利按年勁增約5.3倍至5910萬元，每股盈利9.63仙，升近4.7倍，不派末期股息。期內，實現收益1.7億元，按年增長54.51%；毛利4600萬元，按年增長91.81%。







—中國金控（875）公佈，本月20日，收到可換股債券認購人匯嘉投資要求函，要求公司根據協議償還未償還本金額及應計利息共約4200萬元，倘要求函發出後7日內未償還有關金額，認購人將向公司提起法律訴訟。中國金控表示，早前一直與滙嘉投資就償還進行磋商，現正就此事尋求法律意見，並將竭力磋商還款計劃；同時，亦正就有關償還尋求融資機會。該筆可換股債券本金額為4000萬元，於今年2月7日到期。







—中滔環保（1363）發盈警，預期截至去年底止全年盈利將明顯減少。集團解釋，主要是集團經營的主要產業園於2018財年結束營運，導致收益減少；全國大規模環保督查行動影響若干現有客戶貢獻的收益及若干營運附屬公司的營運表現。







—雷士照明（2222）宣佈更換首席執行官。該公司昨公佈，王冬雷為投入更多時間於其他事務，已辭任該公司首席執行官一職，辭任自2019年2月22日（上周五）起生效。同時，陳劍瑢被委任為新首席執行官，同日（22日）生效。據資料，陳劍瑢自2012年至2018年，於怡達（香港）光電科技（一間主要從事LED照明業務的公司）擔任首席執行官。