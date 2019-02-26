﻿美押後加徵關稅期限 中美貿談報喜 杜指升115點

中美新一輪貿易談判圓滿結束，特朗普宣佈押後3月1日對中國加徵關稅期限，又揚言短期內將有重大消息公佈。消息帶動美股氣氛向好，杜指早段曾升209點，見26241點；納指升74點，見7602點；標普500指數則升20點，報2813點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26147點，升115點；納斯達克指數報7570點，升43點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.65港元，較香港收市價跌0.55港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見347.39港元，較香港收市價升3.59港元。



特朗普大吹休戰暖風



中美經貿高級別磋商周日在華盛頓結束，美國總統特朗普宣佈談判有重大進展，決定推遲原定3月1日對中國貨加徵關稅期限，並計劃稍後與國家主席習近平在美國會晤，他又預告未來一至兩周可能有重大消息公佈。



新華社稱，中美正圍繞協議文本展開談判，在多項具體問題上取得實質進展。外媒報道，中國提出進口更多美國產品及服務，在金融服務和汽車製造領域放寬對美國公司限制，改善對美國知識產權保護等。據報雙方正致力完成一份可能超過100頁的文本。



國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽在華盛頓舉行的第七輪中美經貿高級別磋商，由兩日延長至四日，於美國時間周日結束。新華社昨日報道，雙方在會上進一步落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識，圍繞協議文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。報道並未交代下一輪談判時間及地點。



特朗普周日在社交網站Twitter發文，表明中美談判在重要經濟結構改革議題，包括保護知識產權、技術轉移、農業、服務和匯率等，都有重大進展，決定押後原定3月1日的休戰限期，即當日不會將2000億美元中國貨的關稅稅率，由10%加至25%。他說，如果雙方談判繼續有進展，計劃與習近平在佛羅里達州的海湖莊園舉行峰會，敲定最終協議。



美股方面，科技股facebook、蘋果、亞馬遜及Netflix均升逾1%。通用電氣（GE）以214億美元出售生物藥品業務予Danaher，股價一度勁升14%。



通用電氣售產曾飆14%



歐洲理事會主席圖斯克促請英國首相文翠珊，要求延長談判期限，指英國下議院很明顯沒有多數議員批准已達成的脫歐協議，相信延長談判期限是合理解決方案。不過，文翠珊表明，英國仍然可望於下月29日脫歐，她昨日宣佈，國會表決新版本脫歐協議時間，由本周押後至最遲下月12日。