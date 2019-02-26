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﻿在岸人幣收創七月高位

2019-02-26 列印
　　中美貿易談判向好，刺激人民幣匯價轉強，在岸人民幣（CNY）及離岸人民幣（CNH）昨日升破6.7關口後，更一度升穿6.69以6.68水平。

　　在岸價相隔七個月以來，首度以升穿6.7關口收市。

　　本港財資界人士預期，人民幣仍然有條件再升至6.65水平。

　　受中美談判進展良好消息刺激，在岸價昨日開市已升破6.7關口，升勢一度擴大至459點子，高見6.6727，最終收報6.6941，升245點子。是相隔七個月以來，在岸價以高於6.7水平收市。

　　離岸價最高亦升穿6.68水平，見6.674，於昨日晚上9時報6.6835，較上日升261點子。至於昨日人民銀行開出的中間價則微升20點子，報6.7131，為逾三星期高位。
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