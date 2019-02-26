A股升5%成交破萬億 帶挈港股撲二萬九

在中美談判利好消息刺激下，昨日滬深兩市爆升，成交更突破萬億元大關，創逾三年以來新高。三大指數全線暴漲逾5%，其中證券股全線漲停，保險股接近漲停。港股在A股帶動下，則一度挑戰二萬九大關，高見29009點，創自去年7月26日以來新高。



上證指數收報2961點，勁升5.6%，成交4660億元。深證指數則收報9134點，漲5.59%，成交5746億元。創業板收報1536點，漲5.５%。不過，北上資金昨日淨流出6000萬元，結束此前連續18個交易日的淨流入。其中滬股通淨流出近21億元。



三大指數齊升逾5%



滬指今年起反彈，指數自去年低位回升達23.3%，技術上步入牛市。平安證券投資策略部副總經理羅曉鳴稱，可能早有「春江鴨」及巨額資金進場，昨日市況可謂出乎意料。他認為，短期後市料會升穿3000點，但後市波幅將會加大。



港股在A股帶動下，恒指一度挑戰二萬九大關，高見29009點，創自去年7月26日以來新高，收報28959點，漲143點，四日連升731點。大市成交金額增至1687億元，創近四個月以來高位。



中資金融股表現標青，獲大行唱好的國壽（2628）成升市火車頭，收市揚6.8%，報22.65元；中國平安（2318）收漲5.1%，報84.1元，成交79.88億元，居成交榜榜首；國壽及平保跑贏一眾藍籌，貢獻恒指逾七成升幅。



在港上市的中資券商股升幅顯著，中州證券（1375）收飆25.5%，報2.95元；中國銀河（6881）收升10.2%，報5.94元。



瑞聲料首季少賺逾65%



另外，瑞聲科技（2018）發盈警，預期截至今年3月底止首季，未經審核股東應佔綜合溢利，將下跌65至75%，至2.8至3.9億元人民幣。瑞聲表示，第一季度通常是較弱季度，期內客戶定單下降，料對首季收入造成明顯影響，而且正處於轉型期的產品組合以及生產數量下跌，亦對首季毛利率及淨利潤不利。



