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港匯疲弱低見7.849

2019-02-26 列印
　　市場資金充裕，港元拆息尋底，一個月拆息繼續在1厘以下。由於港美息差拉闊至逾1.54厘，再創2008年金融海嘯後新高，港匯昨日低見7.849，與弱方兌換保證水平7.85，僅相差10點子。

　　財資市場公會數據顯示，港元一個月拆息連跌第8日，跌至0.94357厘，為逾10個月新低，與美元同期息差拉闊至逾1.54厘。至於港元三個月拆息亦跌至1.56429厘，同樣是逾10個月新低。港匯在亞洲收市後明顯轉弱，低見7.849。

　　有財資界人士指出，由於有英資銀行在市場拆出資金，令港元拆息繼續下跌，料港匯在未來兩星期或觸及7.85。

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