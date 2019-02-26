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開元酒店入場費4050元

2019-02-26 列印
　　在內地從事中高檔連鎖酒店經營及管理的浙江開元酒店（1158），今日（2月26日）起至周五（3月1日）中午招股，集資最多14億元。每股招股價介乎13.37至20.05元，一手200股，入場費4050.41元。該公司董事會主席兼執行董事金文杰表示，希望借助上市，與資本市場對接，同時讓公司品牌在全國甚至全球更有影響力。

　　金文杰表示，短期市場波動及資本市場對酒店行業估值，並不是公司考慮的重要方面，相信市場對一個公司價值評估，會基於該公司內在價值、未來發展潛能等。該公司引入攜程香港及GreenTree為是次IPO基石投資者，分別認購3200萬美元及3000萬美元股份。

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