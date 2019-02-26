中電收入盈利齊跌 年底審視電費水平

中電（002）公佈去年業績，收入及盈利皆錄得下跌。中電去年賺135.5億元，按年跌4.9%。第四季股息派1.19元，全年共派每股3.02元，較2017年增加3.78%。中電表示，去年第四季由於實施新管制計劃協議，令本港業務少賺3.4%，該影響將在今年全面反映，中電年底將會向政府反映，審視明年電費水平。



中電去年度收入914.25億元，按年微跌0.7%；純利135.5億元，下跌4.9%；每股盈利5.36元。中電指出，期內純利下跌，主要是由於2017年有數項一次性收益，去年營運盈利則為139.82億元，按年升5.1%，主要是內地及澳洲海外表現帶動。



將反映新管制協議影響



去年10月起，中電實施新管制計劃協議，准許回報率由9.99%降至8%，雖然去年售電量微升1.5%，但本港業務盈利按年跌3.4%，至85.6億元。中電副主席阮蘇少湄表示，新協議影響將於今年全面反映，同時集團有一系列固定資產投資，如天然氣機組、海上液化天然氣接收站等，可抵銷部份影響。她又稱，為配合政府減碳目標，2020年將有一半產電轉為天然氣，但燃料成本較煤貴，將連同受電量、燃料價格等一籃子因素，於年底向政府反映，並審視明年電費水平。



對於會否每年增加派息，中電首席執行官藍凌志表示，該集團沒有派息指引，股息須視乎整體表現而定，現時該集團目標是維持業務及派息增長。他又稱，去年推出的可再生能源上網電價計劃受歡迎，截至上月底已有1700宗申請，八成已獲批。



中電股價昨日表現偏軟，收市挫3.15%，報93.8元。帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治認為，股價下跌受業績影響較少，反而是因大市氣氛回暖，資金變得進取流走。他預料，中電准許回報率下調後，高增長年代或已過去，加上其防守股性質，回報將跑輸大市。至於股息率，以昨日收市價計約3.2厘，他表示，與多隻內銀股逾5厘相比，中電目前不算吸引。



