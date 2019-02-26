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電盈去年核心溢利增8%

2019-02-26 列印
　　電訊盈科（008）公佈，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利8.97億元，按年跌55.99%。每股盈利11.63仙，末期息派22.33仙，較2017年增加5.43%。核心溢利增加8%，至13.02億元。

　　免費電視業務及OTT（over-the-top）業務收入按年均錄得升幅，惟除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）虧損擴大。被問到上述兩項業務，哪一項會先扭虧，集團董事總經理施立偉於業務電話會議上表示，未來幾年會繼續投資，難以估計何時扭虧，但相信未來兩年仍處於投資階段。

　　電訊盈科昨日收報4.71元，微跌0.8%。

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