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新高教指空軍失實擬索償

2019-02-26 列印
　　新高教（2001）與沽空機構空城研究紛爭繼續發酵，上周繼新高教逐點反擊財務、教學質素等四項指控不實後，昨日空城再就該聲明逐點反駁，質疑新高教未釐清並無招生佣金。

　　空城表示，內地高級職業院校設有招生佣金是行業通病，指新高教聲明中僅聲稱得到中學教師及學生認可，無法解釋教師不收佣金動機。該機構亦指出，在中學課室內發佈廣告，須支持第三方費用，並揚言「請在下一份澄清公告中正面反駁」。

　　新高教連續三個交易日發聲明澄清，昨日則指出，空城研究回應屬失實及具誤導性，新高教正在搜集證據，並計劃就損害索取賠償或其他補償，擬向空城研究提出法律訴訟。

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