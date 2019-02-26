﻿中環IFC外望——太地三月藝術活動多籮籮

在本港芸芸地產商當中，太古地產（1972）可謂最注重推廣藝術文化，並積極將唔同文娛活動，融入旗下商場同寫字樓。喺即將來臨嘅3月，太地又有一連串活動推出，包括太古廣場將展出嚟自世界著名藝術活動火人祭（Burning Man）嘅巨型互動藝術裝置LUMENous GARDEN（見圖），藝術裝置將會隨參觀者走近而伸縮移動。



灣仔星街小區就有另一個以環保藝術為主題嘅大型雕塑，紐約藝術家Derick Melander特別用由星街小區同太古地產旗下物業收集得來嘅舊物，堆疊成一件藝術創作，希望喚醒大家對紡織廢料嘅關注。



其實太地同巴塞爾藝術展香港展會嘅合作，今年已經踏入第七年，一如以往，會場一樓平台將會設有太地貴賓室，舉行太古地產Dialogue Series一系列由藝術界重量級講者主持嘅講座及座談會，相信藝術愛好者都不容錯過。



牲畜識別技術防呃保險



人臉辨識技術已經唔係新鮮事物，唔少國家嘅海關都用嚟檢查入境人士，而且好多手機品牌都已經採用作手機解鎖。不過，豬臉辨識、羊尾辨識技術大家又有冇聽過？原來，中國平安（2318）喺動物臉辨識技術已經發展得相當成熟，仲可以用嚟招徠生意！



喺各行各業廣泛運用人臉識別技術嘅時代，連農業都不甘示弱，逐步應用領先牲畜識別技術。由於過往難以識別牲畜嘅擁有權，個別農戶可能存在保險詐騙情況，導致農業保險產品價格較高、理賠速度緩慢。



有見及此，平保目前正利用牲畜識別技術，對乳牛嘅花紋、豬隻嘅臉部同尾部等動物特徵進行識別，有效解決以往人手識別面對嘅困難，進一步精準管理農戶飼養風險。通過呢啲領先技術和科技，農民可以通過合理成本買保險，以獲取更全面保障，達致「智慧扶貧」初心。



高瞻