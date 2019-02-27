﻿六成股民看今年股市升 A股成交萬億 新開戶增五成

內地A股狂升後出現獲利盤，昨天滬深兩大指數回吐0.67%及0.5%，惟成交繼續強勁，連續兩日破萬億元（人民幣，下同），分析指A股仍有上升動力。內地媒體報道，近日券商開戶人數急增，同時，2015年股災元兇之一場外配資有重現跡象，中證監日前表明密切關注。



上證綜合指數連漲兩日後，昨天走勢反覆偏軟，收市回吐19點或0.67%，報2941點，成交量4924億元；深圳成分指數亦微跌0.5%，報9089點，成交6053億元。創業板收報1546點，微漲0.69%，成交1748億元。



滬深股市成交量合共近1.27萬億元，連續兩日破萬億元，續破2015年11月以來新高；境外資金淨流入23.3億元；周一的滬深兩市的融資融券餘額亦升至7841億元。招商證券預料，內地各種帶旺市場的政策出台，A股將在今年開啟新一輪上行周期。摩根大通亦指出，目前入市的散戶不多，炒風仍可繼續升溫，預期下月兩會開幕前續有上升動力。



內地牛市再現，中國結算數據顯示，上周新增投資者有31.61萬戶，較前一周20.66萬人多53%，創出去年3月以來的新高。內媒引述《券商中國》記者的觀察，內地券商的開戶、電話查詢量有所增加，其中銀河證券周一已有近萬人開戶，而上周單日開戶人數，較農曆年前一周單日開戶人數，急增3.2倍，流動應用程式的單日登入人數，亦按周倍升。中信建投也表示，周一的網上投資顧問直播參與人數，較上月初飆3.18倍，瀏覽觀點文章亦增3.27倍。



場外配資隱現 中證監緊盯



另有調查顯示，逾六成內地股民料今年股市上升，主因去年跌得太多，目前迎來大反彈，近40%投資者認為滬指有望升至3000點，37.5%人更直指3500點。調查又發現，35%受訪者目前投資組合已經滿倉，有24%股民則持有「蟹貨」等待解套。



近日場外配資有重燃跡象，新華社報道指出，有配資公司的去年中才開展的網上配資業務已有數千客戶，大部份是今年新增客，亦有報道指毋須實名認證即可融資炒股，市場關注難以監管下，會否重演股災。中證監前日表示，會密切關注，並指導有關單位依法加強對交易的整個過程監管。該會又提醒，各券商需嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控，認真做好技術系統安全防護，並希望投資者理性投資，防範投資風險。



