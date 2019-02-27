年內巨額撥備拖累 渣打盈利198億遜預期

渣打集團（2888）去年全年除稅前基本溢利按年上升28%至38.57億美元，惟期內為金融罪行及外匯交易涉嫌操控問題作出9億美元巨額撥備，導致除稅前法定溢利僅升5.5%至25.48億美元（約198.74億港元），拖累業績遜預期，即使增派末期股息36.4%至每股15美仙，全年股息升近91%，又預告今後3年每股派息有望再增1倍。



渣打昨日中午公佈業績，受惠進取的派息目標刺激，股價午後一度升2.9%，高見64.85元，收市仍升2.4%，收報64.5元，但外圍投資者明顯看淡，渣打倫敦股價高開後不久已掉頭倒跌，一度插穿600便士關口，低見599.6便士，跌3.1%。截至晚上約9時，報600.8便士，跌2.9%，折合約61.71港元，較本港收市價64.5元低4.3%。



令外圍投資者感到失望的，是集團去年的股東權益回報（ROE），雖然提升110基點至4.6%，但與集團之前拋出ROE中期提升至8%的目標，仍有一段距離。



全年股息升逾九成



另外，集團就以往的金融罪行監控事宜及外匯交易問題作出9億美元撥備，影響去年除稅前法定溢利僅升5.5%至25.48億美元；至於除稅前基本溢利則按年上升28%至38.57億美元，表現都差過市場預期。市場原本預期渣打去年除稅前基本溢利有逾30%升幅。



派息方面，董事會宣佈派發末期息15美仙，按年升36%；連同中期每股派息6美仙，去年全年合共派息21美仙，較前年增加逾90%。



期內，渣打錄得經營收入約150億美元，按年升5%；在嚴控開支下，集團去年經營支出僅增加3%至104.6億美元，收入增長高於成本增長。在資本水平方面，期內普通股權一級資本比率（CET1），按年上升0.6個百分點，至14.2%。



至於資產質素有改善，集團期內信貸減值為7.4億美元，按年減少38%。集團指，因持續專注在更嚴謹風險取向範圍內更優質的信貸取得成效，而且在企業及機構銀行業務及零售銀行業務的表現均顯著改善。



