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﻿渣打香港區溢利增長18.5%

2019-02-27 列印
　　香港續為渣打集團最大的盈利貢獻地區，渣打香港地區去年錄得除稅前基本溢利16.42億美元（128.11億港元），按年增長18.5%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，去年港區淨息差按年擴闊14個基點，料今年淨息差維持穩定。

　　渣打香港區去年的收入上升約11%，支出只升3.8%。期內受惠息差擴闊及業務量增長，財富管理及存款業務收入有所上升，帶動零售銀行收入增長10%；企業及機構銀行的客戶收入增加11%；商業銀行及私人銀行業務收入分別錄得11%及13%增長。去年香港區的信貸減值上升約18%至5700萬美元（4.42億港元），其他減值則大升近40%至1.09億美元（8.49億港元）。
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