兗煤澳大利亞賺45億飆近三倍

曾被視為明日之星的迪路菲奧近年發展未如人意，不過此子今季在屈福特終於熬出頭，上仗更收錄個人首個英超帽子戲法。該隊有這名西班牙翼鋒領銜鋒線，再挾各戰線三連勝強勢，今晚聯賽快車可望作客令近況平平的利物浦失分，取讓球主客和受讓兩球「客勝」。 （Now623台周四凌晨4:00直播） 迪路菲奧在巴塞隆拿出道，一度被外界予以厚望，可是未能在這支西甲班霸打出頭，之後轉投愛華頓、西維爾和AC米蘭，發展都未如理想。直到今季此子被屈福特領隊查維加西亞重用，英超十七次正選攻入六球，包括上輪作客卡迪夫城首次在英超連中三元，助球隊大勝5:1。他豪言︰「今季我的狀態一直處於顛峰，相信入球會接踵...

2019-02-27