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兗煤澳大利亞賺45億飆近三倍

2019-02-27 列印
　　兗煤澳大利亞（3668）昨公佈2018年全年業績，期內實現稅後利潤8.52億澳元（折合約45億港元），按年升近三倍；派末期息88.85仙及特別息70.09仙，合共158.94仙。市場關注澳產煤炭在中國主要港口（大連港）被限制進口一事。兗煤澳洲首席執行官閏厚德‧施密特（Reinhold Schmidt）昨日表示，公司主要是出口動力煤至中國，只需經過中國南部沿海的港口，而中國北部的大連港主要用於處理硬焦煤，公司業務暫不涉及。

  另外，公司在中國的發展主要依賴於長期合同，與中國客戶簽訂的多是具有靈活性的長期協議，相信中方限制澳煤的傳聞對公司在中國的業務並無太大影響。

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