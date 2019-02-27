新創建純利跌8.22% 中期息每股派0.29元

新創建（659）公佈截至去年12月底止中期業績，純利跌8.22%至22.74億元，每股盈利0.58元，派中期息0.29元。集團去年底公佈收購富通保險，新創建行政總裁馬紹祥指，富通保險與新世界系內的醫療及養生業務有合作空間，另可配合新創建在大灣區的發展。



新創建去年底宣佈斥資215億元收購富通保險全數股權，對於相關融資安排，集團執董何智恒表示，今年年初已完成10億美元永續債，公司持有逾70億元現金，並會向銀行貸款，毋須母公司新世界發展（017）提供資金，而集團暫無進軍其他金融領域的計劃。



完成10億美元永續債助購富邦



至於收購富通是新創建抑或新世界發展的決定，他指新創建作為一家上市公司，有其獨立思考，收購對新創建帶來貢獻及協同效應，因旗下有港怡醫院，並有透過聯營公司在內地經營診所。現階段正等待監管機構批准收購交易，並未有將富通保險改名的打算。



業績方面，截至去年底止2019上半財年，基建分部的應佔經營溢利按年跌3%，主要由於人民幣貶值影響道路業務的應佔經營溢利。服務分部的應佔經營溢利跌29%，主要是管理及營運會展中心的新營運協議、城巴及新巴的營運開支上升及預期上調車費的延遲，以及策略性投資業務項下的若干一次性項目帶來的影響。



新創建執董鄭志明稱，集團正是轉型，「將式微資產大執位，換成有增長潛力及有前景的業務或資產」，收購富通保險可結合原有醫療業務，打造新形態；另冀在機械人、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）方面，打造一個有前景的板塊。



他又指，建立機械人、人工智慧及物聯網板塊目前只是初步構想階段，入股TNG為布局的其中一部份，集團亦有投資一些小型公司，由於本身業務較穩健，投資新領域時會較小心及審慎，「但呢個方向係大環境、大趨勢，必須要執行」。



