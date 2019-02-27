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港匯直逼弱方保證見五月低

2019-02-27 列印
　　港匯持續偏軟，昨進一步直逼7.85弱方兌換保證價，最低見7.8497兌1美元，創5個多月低位，與弱方兌換保證價僅相差3點子。

  市場人士指，今明兩日成關鍵，因是2月份最後兩天，在月結效應下，若港元拆息仍無回升動力，相信港匯隨時觸及7.85。

　　截至昨日晚上8時許，港匯報7.8496，較上日跌8點子。華僑永亨銀行經濟師李若凡相信，港匯觸及7.85只是今周或下周的事情，惟套息交易的港元沽盤不多，故若金管局出手接盤，料規模亦有限，銀行體系總結餘因此縮小後，應還可保持在500億元以上。

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