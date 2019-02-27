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大昌行去年賺8.3億

2019-02-27 列印
　　大昌行（1828）昨天公佈，2018年全年業績，期內錄得收入507.8億元，按年跌0.7%；純利8.32億元，按年升2.24%；每股盈利44.1仙；擬派發末期股息每股12.38仙。較早前，美國廚師牌雞肉腸生產商Zacky Farms申請破產保護，令不少港人擔憂被視為集體回憶廚師腸消失，但大昌行香港食品業務主管梁佩貞昨日表示，預想不到消費者對廚師腸愛戴如此深厚，料廚師腸3月正式回歸，採用原有口味配方及包裝，並於美國製造。她透露，亦會有新產品和新口味，批發價與過往定價不會有太大差距。中國汽車市場自去年下半年起轉差，全年銷量按年跌3%，市場憂慮大昌行汽車經銷業務的未來發展。

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