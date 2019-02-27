﻿中環IFC外望——未來生活館落戶太古城

AlipayHK與誠品生活及太古城中心等合作，於太古城中心開設AlipayHK未來生活館，未來生活館佔地逾4000呎，設5個體驗區，將科技融入生活，創造全新知性購物模式及未來生活潮流。未來生活館的開放日期為明日（2月27日）至3月17日。



5個體驗區分別是與誠品生活合作的全港首個「誠品生活店」，展示2.0進階版未來商店，店內設點指雲貨架，用戶於雲貨架上選取心水貨品，電子熒幕將會自動播放所選貨品的詳盡介紹等資料。



另外，AlipayHK聯同淘寶推出「淘寶AR魔鏡時裝店」，體驗毋須排隊入試身室試衫，站在衫魔鏡前就可以輕鬆秒速「變身」。



「點指繳費體驗館」可讓市民了解可以透過AlipayHK繳付不同賬單。而「太古迷城」體驗館設互動遊戲，贏取商舖獎賞優惠；另有「跨境遊蹤拍照區」讓市民「打卡」。



特斯拉老闆馬斯克講多錯多



特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）經常口多多，又講錯嘢惹禍。話說佢在Twitter撰文，話今年會生產50萬部電動車。不過，根據特斯拉以往向美國證監會提交的文件，預期產量只為40萬部，兩者有10萬部的差距。



馬斯克作為上市公司主要管理層亂講嘢，美國證監會自然要出手干預，入稟法院控告馬斯克發佈不實及誤導訊息，違反雙方以往達成的協議，特斯拉股價在亞洲場外時段應聲下跌5%。



至於馬斯克同美國證監會早前達成的協議，其實就同馬斯克上次自編自導的私有化疑雲有關。話說有次馬斯克接受電台訪問，一時興起話要將公司私有化，搞到股價大幅波動。



後來美國證監會總算放馬斯克一馬，但講明馬斯克以後談及公司業務之前，要搵律師睇過，無問題先出得街。



至於今次的50萬部車事件，美國證監會亦有跟進，而特斯拉方面就回應話，馬斯克喺社交媒體的出帖，要發出之後要由專業人士覆檢。美國證監會梗係唔滿意，因為之前講明會有專人事前審核。至於馬斯克今次可否又逃過一劫，就要等下回分解。



高瞻