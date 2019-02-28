全年股息共6.71元新高 港交所賺93億增26%

港交所（388）2018年在成交量和新股發行（IPO）等多項業務都成績彪炳，帶動收入達158.67億元，按年增加20%。純利93.12億元，按年增26%，合乎預期。港交所建議派第二次中期股息每股3.07元代替末期股息，連同已派付的第一次中期股息，全年股息為每股6.71元創新高。



港交所行政總裁李小加昨日在業績記者會上表示，現時全球市況仍面臨多種不確定性，今年新股集資的聲勢將難以維持去年的聲勢。在面對中港兩地的資本市場競爭，李小加稱仍抱有信心。



恒指去年有史以來首次超越33000點關，令港股市值於去年1月26日創下37.72萬億元歷史新高，港交所多項交易亦創新高。現貨市場於2018年平均每日成交額達1074億元，較上年度增加22%。股本證券成交總額創19.46萬億元新高，打破2015年創下17.48萬億元的紀錄。



首次公開招股方面，港股IPO集資額重奪全球首位，全年新上市公司數目創新高，達218家，共集資2880億元，較2017年增加124%。當中有7家公司是根據《上市規則》新增章節上市的「同股不同權」架構公司或未有盈利生物科技企業，首次公開招股集資額達940億元。



上市公司再融資方面，全年集資金額2561億元，按年減少43%。總集資金額達5441億元。期內，營運開支增加15%，因增聘人手、薪酬調整及浮動酬金增加，加上搬遷寫字樓、更新資訊科技系統及升級網絡等支出增加所致。



今年新股集資難如去年旺



李小加指出，雖然近期港股造好，但市場仍是處於時好時壞的形勢之中，多個未明朗因素包括中美貿易關係、英國脫歐等仍是陰霾，再加上去年受上市改革所帶動，令有多個企業「排住隊等候上市」，但今年此情景不復再，估料今年新股集資額未必如去年般強勁。對於內地推出科創板，增加上市業務競爭。李小加認為，來港上市企業數目會持續增長，對港交所的吸引力保持信心，不認為「人家做多了，代表我們做少了」。



問及早前收購的內地資訊科技創企後，有否其他併購計劃。李小加表示，通常企業併購指的是大規模收購，而該創企規模小，目的主要是解決交易所在資訊科技上的需求，若以聘請IT人員在內部培訓和組織一個適合的團隊，幾乎是不可能，因此需外購。他更形容，外購的團隊為「狼」，可自給自足，未來不排除再會物色個別小規模企業，但不會是大型收購。



至於上一次「三年戰略計劃」中提到的「商品通」，他直言是港交所一廂情願的願景，像單戀，但他相信，終有一天「感情會（培養）出來的」。