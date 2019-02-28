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美股偏軟 油價漲2%

2019-02-28 列印
　　國際消息好壞紛陳，全球股市觀望。美國總統特朗普及北韓領導人在越南會晤，令兩國關係回暖，利好投資氣氛；可是印度及巴基斯坦爆發衝突，巴國更擊落印度戰機，令兩國戰雲密布，打擊投資情緒。杜指開市初段下跌60點報25997點，納指亦跌13點報7535點。歐洲的英、法、德股市都下跌。油組不聽特朗普呼籲繼續減產，令國際油價上升約2%，報56.7美元。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26004點，跌53點；納斯達克指數報7558點，升9點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見64.58港元，較香港收市價升0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見341.60港元，較香港收市價升1.40港元。

        美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上「放鴿」，表示對加息保持耐性，美元回軟。
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