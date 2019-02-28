兩大地產商揮軍大灣 新世界擬斥200億投地

國策着重大灣區發展，不少行業及企業都希望把握當中的機遇，當中包括兩大本地地產商新世界發展（017）及新鴻基地產（016）。新世界發展主席鄭家純表示，集團放眼大灣區7000萬人口，多個行業發展潛力大，會圍繞大灣區佈局，並會投資200億元在區內購地。新鴻基地產執行董事郭基煇表示，公司主要留意內地一線城市及個別二線城市，今年會繼續在廣州南沙投地。



鄭家純提到，於未來十年，香港與大灣區內城市將慢慢融合，集團不但是聚焦香港的700萬人口，而是放眼於大灣區7000萬的人口，如新創建集團（659）收購富通保險的計劃，便是看到保險行業在大灣區的發展潛力大。



新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指，集團去年11月創立的醫養品牌Humansa，主要業務與復康、養老及養生相關，目前在香港已有1200個安老牀位。未來發展將由香港擴展至大灣區，冀在5年內，於香港、深圳、珠海及廣州的安老牀位可增至5000個。



新世界力拓初創平台



初創方面，兩年前已創立支援初創企業的平台Eureka Nova，已培育100多間本地初創企業，部份初創企業更與集團20多個項目合作。另Eureka Nova亦與騰訊（700）有合作，進行初創計劃，共有約200間初創企業參與，主題為智慧零售，當中55%企業來自香港，35%來自內地，其餘為亞洲其他地區，之後會挑選15間重點培育。



至於本業地產，新世界早前已預留200億元資金在大灣區內增加土地儲備，現時已使用其中一部份，尚剩餘60億至70億元。



郭基煇：抓緊「9+2」城市優勢



新地郭基煇表示，大灣區發展綱要的關鍵是「9+2」城市如何配合，不會造成互相競爭，綱要指出了各城市的優勢，有利大家互相配合。新地一直有發展內地業務，他表示集團近期有在杭州、上海及廣州投標地皮，集團會繼續落實一貫的策略，主要在內地一線城市及個別二線城市發展綜合性項目，今年會繼續在廣州南沙投地。他未有提及具體投資預算，主要是考慮是否有好的項目。



