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國泰傳擬入股港航

2019-02-28 列印
　　香港航空再傳獲國泰（293）有意入股，報道指，國泰正洽購港航及香港快運少量股權，亦有數名本地富豪有意注資港航。港航回應稱，對引入有實力投資者持開放態度。

　　彭博引述消息人士指出，國泰正向海航集團洽購旗下香港航空及香港快運小部份股權，另外亦有數名本地富豪對港航有興趣。報道又指，這些買家主要是看中港航及快運擁有的航線，但相關洽談過程緩慢，亦不肯定會作實交易。彭博去年報道，海航自聯合創始人王健去年突然過身後，一直有意出售港航近三分一股權。

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