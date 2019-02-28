越秀地產賺27.3億增兩成

該公司去年合同銷售金額為577.8億元，按年升41.4%，較目標550億元超額5%。
而今年合同銷售目標為680億元，較去年增17.7%，惟較前一年多34.6%大幅放緩，該董事長林昭遠昨日表示，是以整體經濟及行業發展情況而定。
財政司司長陳茂波昨天發表《財政預算案》，俗稱「派糖」的利民紓困措施，包括減薪俸稅、利得稅、寬免四季差餉、綜援等受助者出「雙糧」、長者醫療券加碼、增加學童津貼和免文憑試考費共七粒糖，相比去年較為細粒，給...
2019-02-28
中國最高人民法院昨日對外公佈的一份改革綱要顯示，擬在未來圍繞粵港澳大灣區建設，完善與港澳特區民商事司法協助體系，健全相互認可和執行民商事案件判決機制。 據報道，法院昨日發佈的《最高人民法院關於深化人...
2019-02-28
美國總統特朗普和北韓領導人金正恩周三於越南河內會面，特朗普與金正恩握手，二人先交談約二十分鐘，在雙方幕僚陪同下，共晉晚餐大約一個半小時。特朗普早前於社交媒體上盛讚北韓有「很棒的潛力」，可像越南一樣發展蓬勃經濟，更稱呼金正恩為「朋友」。 特朗普先與越南政府領袖共晉午餐及進行雙邊會談，之後再與金正恩單對單會面。在當地時間晚上六時左右，特朗普率先抵達會面的索菲特大都會酒店，其後金正恩的車隊亦抵達，二人在見面時握手。其間特朗普大讚金正恩是「偉大領袖」，而金正恩強調有信心峰會取得好結果。二人先交談約二十分鐘，之後在雙方幕僚陪同下，共晉晚餐大約一個半小時，兩人各帶兩名官員和翻譯出席，陪...
2019-02-28
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原分行經理袁仲榮稱，大角咀港灣豪庭10座高層C室，面積432方呎，兩房間隔，享海景，原叫價800萬，減價後以780萬易手，呎價18056元，買家為同區換樓客。...
2019-02-28
港交所（388）2018年在成交量和新股發行（IPO）等多項業務都成績彪炳，帶動收入達158.67億元，按年增加20%。純利93.12億元，按年增26%，合乎預期。港交所建議派第二次中期股息每股3.0...
2019-02-28
華倫西亞在西班牙盃四強首回合，成功作客2:2逼和貝迪斯，隊長柏利祖勉勵隊友今晚次回合也要延續頑強鬥志，不要令主場球迷失望。加上對手近期防線形同虛設，相信蝙蝠軍團可狹地頭威勢，擊敗客軍順利晉身決賽，直取主勝。（香港時間周五凌晨4:00開賽） 華倫首回合作客貝迪斯全靠前鋒加美路在補時階段攻入關鍵入球逼和2:2，為今晚次回合取得作客入球優勢。不過，隊長柏利祖提醒隊友仍不可鬆懈，今仗亦要在自家球迷面前演齣好戲︰「首回合我們打出精彩一仗，今晚回歸主場更加不能失威，希望全隊上下都可以視之為決賽，最重要是不可以令到場支持的球迷失望。」 主場信心保證 蝙蝠軍團近來主場威力甚有保證，...
2019-02-28
英國McLaren將於明天（3月1日）在港推出全新720S Spider開頂超跑，《駕駛艙》早前獲廠方邀請飛到美國Arizona試車，體驗到11秒電動開頂變身的同級最快潛能！ 文、圖：彭志揚（美國A...
2019-02-28
圈中恩愛夫妻黎耀祥與太太Julia(梁耀蓮)上周(18日)度過了結婚22周年紀念，適逢祥嫂2月24日生日，人夫除陪太太連環慶生，仲公開愛妻宣言話「永遠守護，共度餘生」冧爆老婆。日前「愛妻號」祥仔還抽空...
2019-02-28
國際創新科技競賽進入白熱化，科研實力與政府策略，均是致勝之道。在這個關鍵時刻，《財政預算案》投入額外資源，力挺本港創科研究，方向正確，但單靠投擲銀彈，未必保證能夠成功，政府必須定出策略，集中火力，專攻個別強項，爭取成功機會。 財政司司長陳茂波為支援創新科技，在《財政預算案》內作出多項額外撥款，包括撥五十五億元給數碼港擴建，以吸納科技公司和初創企業進駐；當局預留一百六十億元專款，供資助大學增建或翻新校舍設施，提升科研設備，並增加研究員的津貼。 政府沒有忽視中學生，將動用五億元推動「中學IT創新實驗室」計劃，每所資助中學獲一百萬元，購置資訊科技設備和採用專業服務，加深同學對人工...
2019-02-28
馬場浮世繪
2019-02-28