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越秀地產賺27.3億增兩成

2019-02-28 列印
　　越秀地產（123）截至去年12月底止年度，純利為27.3億元（人民幣，下同），升20.7%，期內合同銷售金額達577.8億元，超標完成銷售數目標，惟今年目標增長放緩至680億元。該公司料今年房地產調控措施持續，但預期今年樓價轉趨穩定。越秀於期內收入為264.3億元，按年升11.1%；期內毛利率31.8%，增6.1個百分點。派末期息每股5.1港仙，全年共派每股9.3港仙。

　　該公司去年合同銷售金額為577.8億元，按年升41.4%，較目標550億元超額5%。

  而今年合同銷售目標為680億元，較去年增17.7%，惟較前一年多34.6%大幅放緩，該董事長林昭遠昨日表示，是以整體經濟及行業發展情況而定。

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