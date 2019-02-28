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年內或推綠債　料發最多78億

2019-02-28 列印
　　財政司司長陳茂波發表新一年度的《財政預算案》時表示，香港政府正籌備發行首批綠色債券，以推動綠色金融發展。消息人士透露，年內政府有機會成功發行首批綠債，預計初步發行金額介乎5億至10億美元（39億至78億港元）。消息人士預期，政府首批發行的綠債年期為3至5年期，債券息率與同年期債券相若。初期的發行對象會先面向機構投資者，料綠債亦會在交易所掛牌，可吸引內地及海外投資者認購。及至綠債市場發展成熟時，才研究面向公眾投資者發行。

　　消息人士又稱，政府的1000億元綠債發行計劃為累計金額，當債券到期後可再發行，以餘額不高於1000億元為限。他指，由於中港對綠色定義有所不同，所以現階段會先研究在香港發行，暫無意到內地發行綠債。

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