  • 2019年2月28日 星期四
  • 22º
  • 87%
熱門： 退稅預算案陳茂波西營盤北海道

日報新聞 > 財經

平安好醫生全年蝕9億

2019-02-28 列印
　　去年5月上市的平安好醫生（1833），派發上市後首份年度業績報告，截至去年12月底止年度，虧損略為收窄至約9.12億元（人民幣．下同），每股虧損0.97元；不派息；該公司於2017年虧損10.02億元。

  該公司董事長兼首席執行官王濤昨日表示，現時仍處於累積用戶的階段，冀繼續構建健康醫療大數據的生態系統，相信扭虧為盈是指日可待。期內收入33.4億元，按年增78.7%。截至去年底，註冊用戶數達2.65億戶，較2017年底增加7240萬戶；12月月活躍用戶數和月付費用戶數分別達5470萬和240萬，按年分別增長85.4%和86.2%；全年平均付費用戶轉化率從2.7%提升至3.6%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd