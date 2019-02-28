﻿中環IFC外望——郭炳聯：冇計劃同帝國合併

新鴻基地產（016）噚日舉行業績記者會，被問到新地會唔會同已故郭炳湘嘅帝國集團合併，新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，帝國集團有自己嘅團隊，目前冇計劃合併。



郭炳湘兒子郭基俊早前獲委任為新地非執行董事，郭炳聯話歡迎郭基俊加入，等佢慢慢適應公司運作，再探討喺公司擔任咩角色，又話佢對酒店業務有興趣。



對於郭炳江出獄之後，會唔會番公司做嘢，佢個仔新鴻基地產執行董事郭基煇就話，「大家都好期待」，每次一家人團聚，都希望郭炳江出獄，「短時間內會番嚟」。



郭炳江專注做慈善



郭基煇又話同爸爸傾過，短期計劃想多啲時間做返自己嘢，休養吓身體，做番啲慈善嘢，佢一直熱心教會嘅嘢，亦會處理家族、自己嘅事業。郭基煇又話要畀郭炳江唞吓先，話晒都辛苦咗好耐，果然係孝順仔。



深圳前海新增港企達3698家



高規格的粵港澳大灣區規劃綱要推出不久，深圳前海管理局聯手一眾香港工商社團，在港舉行大型推介會，講解宏圖大計。前海當局最新公布，迄今，前海註冊港企10800家，合同利用港資逾一萬億元人民幣。其中，單是去年，前海新增港企便多達3698家，按年增長四成九，新增註冊資金1047億港元，足見前海發展速度驚人！



前海緊鄰香港，如果說深圳特區是深化改革開放的排頭兵、試驗田；前海，特區中的特區，也是先頭部隊的尖兵。前海推出一系列惠港政策，吸引大批香港的金融、專業服務企業聚集，包括滙豐、恒生、東亞、嘉里、港鐵、周大福、九龍倉、太平保險等。其中，滙豐與前海金控合資的匯豐前海證券，由滙豐持股五成一，是內地首家外資控股的證券公司，標誌前海金融開放進入新階段。



世茂創始人及董事會主席許榮茂昨天也以「面向大海，春暖花開」的開場白，道出播種者進入收穫期的喜悅，最早進入前海的世茂，今年9月即將有45層高的世茂大廈開門迎客，緊跟國家開放節奏，許榮茂當然飲得杯落！



高瞻



