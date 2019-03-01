﻿印巴衝突續利淡大市 美朝峰會腰斬 杜指跌55點

投資市場消息好壞紛呈，儘管美國上季經濟增長2.6%勝預期，但被美朝峰會無法達成共識，及印度與巴基斯坦衝突所抵銷，美股杜指開市下跌66點報25918點，納指亦跌38點報7516點，標指跌18點報2775。



美朝峰會無法達成協議，美國總統特朗普指出，解除制裁問題是導致雙方談判破裂的原因。此外，印度及巴基斯坦爆發衝突，巴國更擊落印度戰機，令兩國戰雲密布，皆打擊投資情緒。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25929點，跌55點；納斯達克指數報7551點，跌2點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.27港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見337.23港元，較香港收市價升1.43港元。



數據方面，美國經濟數據增長數據向好，美國商務部公布當地去年第四季國內生產總值(GDP)按季升2.6%，高於市場預期的2.2%，但較前一季3.4%的增幅明顯放緩，去年全年經濟增長3.1%。個人消費增長2.8%，亦略低於預期。



美上季GDP升2.6%



至於上周美國首次申領失業救濟人數增加8000人至22.5萬人，略高於預期的22萬人，而前周持續申領救濟人數大增7.9萬人至180.5萬人，多過預期的173.7萬人。



港股方面，2月份中國製造業採購經理指數(PMI)表現遜預期，創3年新低，並且連續3個月低於50的盛衰分界線之下，加上美朝峰會未能達成協議，拖累港股昨日午後由升轉跌。恒指全日波幅346點，連跌3日，收報28633，跌124點。不過，2月份仍累升690點，連同1月份的升幅，今年頭兩個月恒指共反彈2787點。



內地PMI創三年新低



三隻藍籌股尋頂，友邦(1299)高見78.75元，升1.95%，報78.5元，為表現最佳藍籌股；領展(823)破頂後倒跌，曾見90.75元，但收市跌0.39%，報88.75元；煤氣(003)同創新高，高見18.2元，收升1%，報18.18元。



歐洲股市個別發展，英國富時指數中段跌0.5%，至於法國CAC指數以及德國DAX指數在中段窄幅上落。