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﻿強積金去年負增長9.2%

2019-03-01 列印
  港人愛買股票往往左右強積金投資表現，積金局發表2018年強積金投資表現報告顯示，由於去年股市波動，而強積金計劃成員的整體投資選擇中，股票投資佔比按年雖有所回落，但仍高達65%，拖累去年強積金錄得負9.3%的年度回報，為七年來表現最差的一年。而俗稱懶人基金的預設投資策略，去年亦出現負回報，但若以2017年推出以來，累積回報仍超過2%。

  強積金對上一次錄得負回報為2015年，當年的負回報為3.6%。惟報告指，自2000年尾實施強積金制度以來，截至去年底，強積金的年率化回報為3.2%。以款額計算，強積金總資產值為8130億元，較9月底時的8583.14億元，減少5.3%。去年底的強積金總資產中，有6270億元為淨供款，佔77%；餘下1861億元為投資回報，佔23%。
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