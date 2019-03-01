銀娛純利135億升29% 新翼明後兩年投入營運

銀河娛樂（027）昨日公佈2018年度業績，全年淨收益按年增13.51%，至552.11億元，股東應佔溢利為135.07億元，增28.59%，每股盈利3.128元，不派末期息，但派特別股息0.45元，較去年同期增9.7%。銀娛副主席呂耀東稱，目前旗下物業斥資15億元進行翻新，並預期澳門銀河第三及第四期可望於明後兩年陸續投入營運，並以非博彩元素為主，冀提升競爭力。



銀河娛樂去年淨收益為552.11億元，其中淨博彩收益按年增一成半，至470.25億元，非博彩收益增7%，至52.98億元。期內，經調整除息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為168.57億元，增19.15%。按管理層基準計算，博彩收益總額按年增16%，至672億元，其中貴賓廳收益總額增18%，至373億元；中場收益總額增14%，至275億元；角子機收益總額增15%，至25億元。



收益552億多13.5%



單計去年第四季，該集團集團淨收益為142億元，按年及按季分別增2%及9%。經調整EBITDA為43億元，按年增4%，按季增12%。集團表示，為保持吸引力，會按步進行總值15億元的提升工程計劃，並預計於2019至2020年陸續完工。呂耀東稱計劃覆蓋銀娛旗下各物業，包括銀河、星際酒店及百老匯，涉及娛樂場、零售區域及酒店房間。



他解釋，由於星際酒店於2006年投入營運，銀河第一期於2011年投入營運，至今已有一段時間，故上述兩個物業是翻新重點，希望迎合時代及顧客的需要，以及為未來落成的澳門銀河第三及第四期做好融合準備；翻新工程目前已展開。澳門銀河第三期預計在2020年中陸續投入營運，第四期將於2021後陸續投入運作。



呂耀東︰預計今年增長不俗



貴賓廳業務方面，他指該業務未來面對的競爭將加劇，主因澳門有新貴賓廳開幕及區內市場競爭增加等。該集團目前不希望在價格上競爭，冀以服務水平、硬件及軟件配套等留住顧客。整體而言，呂耀東認為今年業務將穩中向好發展，「個人較樂觀，預計有不俗增長」。



