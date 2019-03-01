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澳博純利28億大增45%

2019-03-01 列印
　　澳博控股（880）昨天公佈，截至去年12月底止年度業績，期內賺28.5億元，按年增45.16%，經調整除息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年增21.15%，至37.24億元，每股盈利50.4仙，末期息21仙，全年合共派29仙。期內，澳博總淨收益增8.31%，至344.1億元，其中336.8億元為博彩淨收益。該集團預期路氹綜合度假村項目「上葡京」料可望於今年上半年竣工，並於年底開業。

　　去年澳博的貴賓博彩毛收益為196.63億元，按年減少1.1%；中場賭枱博彩毛收益為230.8億元，加12.13%；角子機博彩毛收益為11.57億元，增12.66%。

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