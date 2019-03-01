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和電末期連特息派0.832元

2019-03-01 列印
　　和記電訊香港（215）昨日公佈，截至去年底止全年業績，期內純利4.04億元，按年下跌91.52%，若撇除2017年出售附屬公司溢利及其他項目的45.44億元，來自經常性業務溢利則大增82%。除派發末期息每股3.2仙，更如該公司於去年中期報告中所表示，「倘若未能發掘有關機會，將於年度業績考慮派發特別股息。該公司宣佈派發特別中期息80仙，合共83.2仙，較2017年派4.55末期息，增17.3倍。

　　和電於期內，收益按年增17.18%，至79.12億元，主要是由於市場對新智能手機的需求增加，令硬件收益按年升47%；但由於本地數據月費計劃的價格競爭激烈，令本地服務收益下跌6%，整體服務收益亦減少5%。

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