港交所三年計劃出爐 全力改善「互聯互通」

港交所（388）昨日公佈2019至2021年的《戰略規劃》，冀未來三年將主力立足中國，連接全球，擁抱科技。港交所行政總裁李小加表示，在優化「互聯互通」的措施中，預期在今年7月可把「同股不同權」股份納入其中，又會與內地監管機構研究滬深港通下A股借貨沽空機制，而討論多時的ETF（交易所買賣基金）通，亦有望快將達成共識，希望成為向內地投資者提供國際資產配置的「放大器」。他認為香港交易所在中國境內外市場之間所擔當的「互聯互通」角色，仍然重要。



李小加說，未來的發展應着眼於，中國資金和全球資金如何透過香港，互相參與境內外市場的資產投資，以及中國相關資產和全球相關資產，如何豐富境內外投資者的資產配置。新規劃下，多項重點可體現在兩大範疇的之上，分別是「互聯互通」渠道及新股制度。



研推A股衍生產品



為了協助內地資金進一步「走出去」，港交所期望優化滬深港通的投資選擇。自去年引入的「同股不同權」股份一直未能納入在互聯互通內。李小加昨日於記者會上稱，有望在今年7月可被納入，目前正與內地商討細節，料不需太長時間。另外，交易所又研究在「互聯互通」的渠道上，推出A股衍生產品，如A股期貨產品，以及容許北向通進行股票借貸和沽空等活動。他認為，現時已是成熟的時機，但強調此意見仍要與內地期貨交易所及監管機構商討，希望年內推出，但目前沒有時間表。



另一市場談論已久的是「ETF通」。李小加期望，內地投資者可透過買賣在交易所上市的基金，輕易做到全球資產配置。他形容，ETF「是一個巨大的放大器」，就好比一個大型百貨公司，因百貨公司會為消費者搜羅世界各地的產品，比起逐一邀請國際公司來港上市更有效率和多元化。



李小加透露其心目中的「ETF通」鄒形，是納入在本港交易、上市及監管的ETF，因有本港監管機構把關，便可免卻內地監管者對ETF的具體資產組成部份進行監管，他認為內地監管者應可接受。反過來，內地亦可納入受中證監監管的ETF，本港亦會接受。



