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中信國際電訊多賺8%

2019-03-01 列印
　　中信國際電訊（1883）公佈2018年全年業績，期內純利9.51億元，按年增長7.91%，每股盈利26.7仙，派末期息14仙。期內，收入94.64億元，按年增長27.02%。公告稱，該公司期內收入增長主要是因為手機銷售大幅增長，帶動移動業務收入增加逾五成所致。

　　該公司行政總裁林振輝昨日表示，其的5G服務已於去年9月進行了測試，希望未來可將5G技術和智慧城市進行融合。他續指，智慧城市是公司未來發展的重要方向，公司未來將以新加坡作為基地輻射東南亞周邊國家，加快成為東南亞區域一站式企業的信息通信服務供應商。主席辛悅江表示，目前暫未尋到合適收購的企業，但公司致力於不斷擴大規模，在收併購的道路上從未間斷。

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