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創興銀行賺17.6億增12.5%

2019-03-01 列印
　　創興銀行（1111）公佈，去年錄得股東應佔溢利17.6億元，按年增長12.5%，每股盈利2.14元，略增末期息5%，至每股派0.41元。副主席兼行政總裁宗建新表示，該行已制定了新的三年戰略計劃，包括計劃在廣州成立法人銀行，以及在內地一線城市開設分行等。

　　該行去年盈利上升，主要由於淨息差擴闊21點子至1.73%，加上貸款增長理想，帶動淨利息收入增長24.3%；非利息收入增長不俗，以及金融資產減值損失大減52%。不過，宗建新指，中港業務淨息差持續收窄，隨著內地拆息向下，內地業務淨息差已去年首兩季的2.25%收窄到1.8%至1.6%，香港淨息差亦因市場資金充裕而明顯受壓。

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