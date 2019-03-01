﻿中環IFC外望——有線趙應春榮休 馮德雄接掌新聞部

有線新聞部繼任「話事人」終於落實，由「開山」重要一員馮德雄出任有線新聞執行董事一職，由3月13日起生效，接替昨日（2月28日）榮休、今日（3月1日）起轉任有線寬頻主席特別顧問的趙應春（見圖）。另外，現任新聞總監黃餘發會擢升為有線新聞部高級副總裁。



馮德雄從事新聞工作逾30年，有份建立有線新聞部，並曾在有線電視服務近20年，擔任過有線新聞總監一職。有線寬頻（1097）於新聞稿中提到，馮德雄對新聞求真求質的認真態度深受業界推祟，未來將帶領有線新聞部開創新一頁。有線寬頻通訊有限公司營運總裁梁淑儀話，非常高興馮德雄重歸有線集團，帶領有線新聞的未來發展，另外集團感謝趙應春過去25年來為有線電視作出的貢獻，確立有線新聞的領導地位。



有線新聞候任執行董事馮德雄就話，未來工作充滿挑戰，期待與新聞部同事再次並肩作戰，繼續以公正、持平、用心的態度，做好有線新聞。



碧桂園「大裁員」言過其實



啱啱過完年，打工仔最唔想聽到炒魷魚消息。噚日市場傳出內房巨企碧桂園（2007）向員工派大信封，仲講到裁員數目相當之大。因此，記者即刻向該公司嘅朋友查詢，發覺原來只係坊間誇大件事。



據碧桂園嘅朋友同記者講，今次只係改善架構、精簡業務流程同加強內部人才培養，全面提升公司綜合競爭力出發。朋友指原話係「聚焦總部精幹高效、成熟區域大區化試點、成熟城市公司區域化三個方面進行組織優化」。



咁大堆「術語」，記者當然聽唔明，就直接問佢有冇炒人，朋友就話只係有啲人可能唔願意工作再分配，或者能力不足而離職，而且係極個別例子。



朋友話公司有人員出出入入好正常，仲話佢哋目前農業同機械人公司都喺到招聘人手！



高瞻