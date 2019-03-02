﻿A股三倍入摩 恒指升178點

加上財新PMI數據好過預期，消息支持A股向好，其中滬指更逼近3000點大關，帶動港股3月開局收升178點，報28812點，中止三日跌勢，全周僅累跌4點。
MSCI指數比例增至20%
MSCI宣佈，將提高中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，將分三個階段於今年5、8、11月落實，由5%提高至10%、15%及20%。滙豐預計，未來5至10年，超過6000億美元（約4.68萬億港元）外資將流入A股市場。
另外，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）回升至49.9，創三個月高位，好過市場預期的48.5，同時較1月大幅回升1.6個百分點，顯示經濟和製造業下滑走勢緩和。
受惠內地股市發力向上，港股連跌三日後回升。恒指高開83點，大部份時間於28800點上落，收報28812點，升178點；國指則揚139點，收報11506點。大市交投保持活躍，全日成交金額1087億元。
財新PMI回升勝預期
藍籌股普遍造好，友邦（1299）再創新高，高見79.4元，收升0.6%，報79元；騰訊（700）連跌四日後靠穩，升0.1%，報336.2元。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，全國兩會即將開幕，看見市場上有資金流入與政策相關股份，相信上證指數可升穿3000點大關，港股短期亦可受惠。