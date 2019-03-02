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﻿劉怡翔：虛銀數周內將發牌

2019-03-02 列印
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日在電台節目中，談及本港在發展金融科技領域發展。他表示，虛擬銀行將於數星期內發牌，牌照將分批發出，實際數量會在數星期內公佈。　　  他透露，發牌要求並不寬鬆，發牌並非單純發展傳統銀行業務，而是希望為市場帶來創新產品，因此，傳統銀行與科技公司有合作的申請，獲首批批出牌照機會較大。

夥科企合作機會較大

　　對於中資金融科技公司是否佔發牌數量較多，劉怡翔未有回應，僅表示會審批視乎申請企業提出的建議，以及是否適合香港發展環境。

　　至於MSCI增加A股的納入因子，劉怡翔指出，A股於MSCI比重增加，亦會帶動被動指數基金增加A股投資，因此互聯互通需求會愈來愈多，下一步將按《大灣區規劃綱要》，推動跨境理財產品交易，但因目前兩地有資本管制，要有封閉式渠道才可繼續推進。
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