大灣區物色新場館 李寧殺入電競市場

「體操王子」李寧近年銳意建立體育王國，創立服裝品牌、舉辦國際賽事外，今年更計劃領軍殺入電競市場，旗下非凡中國（8032）早前在內地收購一隊電競戰隊，年內優先在大灣區物色新主場。李寧表示，近年內地市民運動追求體驗為主，其中電競的潛在消費力較傳統運動大得多，該公司已改變策略，透過經營各種活動及併購更多功能性的消費品，以搶奪新冒起的「體驗型消費群」。



非凡中國上月收購內地知名電競戰隊Snake，為遊戲《英雄聯盟》職業聯賽的一支勁旅，比賽模式與籃球、足球等聯賽相若，目前主場位於重慶。李寧表示，收購後將重新經營該戰隊，並正在長三角及大灣區多個城市物色新場館，其中優先考慮今年落戶大灣區，因為該區具強勁的影響力，人才集中，而且接近本港，方便公司處理業務。



他指出，中國目前有5億多電競人口，大量的比賽可吸引觀眾進場之餘，亦能促進支持者線上消費，發展潛力及盈利前景，均比現時舉辦傳統運動的賽事及贊助都大得多。這個融合互聯網的新商機源於中國生活水平改善，李寧發現，近年出現了一批集體育、健康、休閒、娛樂集於一身的「體驗型消費群」，主要是中產及年輕人，日常運動不只為強身健體，還會以享受為主，「他們是追求個性的群體，想要自己表現，但會引發大眾跟隨體驗，為消費市場帶來巨大空間」，並揚言該社群在未來10年會不斷增加。



中國電競人口達五億



李寧稱，因應體驗型消費群冒起，非凡中國今年會重新部署策略，實施兩大方針，包括主力為他們經營各種活動和服務，以及投資更多消費品。該公司去年扭虧為盈，首三季賺8314萬元，2017年同期蝕1.3億元，其中銷售貨品分部表現強勁，收入5.38億元，佔總收入近62%，按年增3.5倍。李指，今年會加速併購與與運動相關的國內外消費品牌，集中在功能性服裝、飲料、食品，目前正處於物色階段。



為配合中國多項推廣體育政策，如《健康中國2030規劃綱要》，旨在經常體育鍛煉人數從2015年的3.6億人，增至2020年的4.35億人及2030年的5.3億人，非凡中國與各地政府合作，建設及營運體育園，目前已在揚州、臨沂及寧波營運3家場地。李稱，旗下體育園已造出規範，獲政府認可，一方面在社區提供傳統運動服務，同時可創造消費收入。



雖然電競成長空間很大，惟傳統運動業務亦會配合新方針經營，李寧計劃建立會員平台，來舉辦多項體育活動，「無論是頂級運動員還是大眾活動，只要創造體驗就會帶來消費，可以是服務、培訓、活動門票，或者是場地消費品等等。」他預計，今年內落成的體育園可增加至少一倍，料今年度經營收入亦會相應提升。



