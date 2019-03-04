渣打搶飲大灣區頭啖湯 惠儀：收入有望翻倍

大灣區發展規劃綱要出台後，本港各大小銀行已在加強部署圖搶先機。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，雖然目前未知大灣區發展規劃的具體詳情，但預期大灣區將是渣打的一大增長動力，所以該行定會投資，並期望未來5年大灣區內九個城市為渣打香港區帶來的收入可以倍增，並說︰「如果再進取些，甚至可以翻兩番」。



行政總裁禤惠儀表示，大灣區相關收入可來港開戶的內地理財客戶，又或是來港發債的區內登記企業客，但屆時具體如何入帳，暫難進一步評論，因還有很多大灣區規劃細節有待落實。不過，的確眼見隨著大灣區規劃綱要公佈後，投資氣氛有所提升。



數碼化服務商機處處



渣打亦已成立大灣區業務新團隊，由原為該行資訊科技總監洪滿霜出任大灣區業務總監此新設職位。禤惠儀謂，到底新團隊的人手規模及系統投入的金額都是機動性考慮，一切視乎有關政策的具體內容，但相信大灣區業務發展將倚重很多數碼化服務，又認為區內的零售銀行及商業銀行業務潛藏大量商機。



去年渣打香港區的股本回報率（ROE）保持雙位數字，高於集團4.6%的ROE。她指香港區屬高ROE地區，冀未來可保持雙位數，並可帶動集團的ROE。



金管局爭取於本月底前發出首批虛擬銀行牌照，渣打為首批牌照申請者之一，對於最新進展，禤惠儀重申，申請工作正積極進行中，期望一切順利。問及投資虛擬銀行的回本期，她回應說，「一般來說，對於新項目，都希望在3至5年內見到有成績，可以自負盈虧」，因此如果順利取得虛擬銀行牌照，而虛擬銀行又受歡迎，也冀能在3至5年時間自負盈虧。她解釋渣打計劃新增虛擬銀行戰線，旨在迎合市場大趨勢及年輕一代的需要，也可令傳統銀行加大力度追貼新思維和新模式。



