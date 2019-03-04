盈富基金二十載 積金業務升六倍

被譽為「香港人的基金」─盈富基金（2800）踏入廿周年，而在過去7年的MPF（強積金）業務更攀升逾6倍，道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文期望，未來可將盈富深化至MPF的其他成份基金之中。至於有望開通「ETF通」，陳俊文認為，有信心盈富會被納入，並料內地投資者對追蹤中資藍籌股及國際指數的ETF的興趣較大。



由98年亞洲金融風暴港府入市「打大鱷」後，因退市而於99年11月成立的盈富基金，現時是亞洲（除日本外）規模最大的ETF。截至上周五（1日），總管理規模達903億港元，已發行的基金單位則由起初的25.88億，增至31億。過去3年，盈富的平均交易量佔本港交易所買賣基金（ETF）的總交易量3成，高峰時期更達4成。



陳俊文接受本報訪問時指，現時盈富的三大客戶支柱分別是MPF、本港散戶及機構投資者。其中，MPF客戶比例的升幅最為重大，由2012年佔不足2%，升至現時超過14%。



有信心盈富可納入「ETF通」



由於客戶背景資料保密，陳俊文估計，除卻MPF的份額後，餘下的86%，散戶和機構投資者應各佔約一半，而機構投資者中，包括海外及亞洲區內的大型機構資金、國家主權基金、大型保險公司及投資經理。陳俊文續指，未來可進一步深化MPF的滲透度，增加MPF內所提供的成份基本用盈富基金作為配置，再加上部份機構客戶至今仍未正式運用ETF這類產品，都在洽談之中。



對於港交所（388） 近日表示，將大力推動ETF作為內地資金增加國際資產配置的渠道，包括開通「ETF通」。陳俊文表示，由於盈富的資產規模及穩定性，相信屆時會被納入「ETF通」的機會很大，惟現時未有具體政策，估計問題如兩地的結算周期等均需要解決。



