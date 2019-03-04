今晚雷加利斯主場迎戰利雲特的西甲下游搶分戰，前者今季聯賽作東僅逢一敗表現可靠，射手安尼斯利近期又著火，相反對手防線本輪前乃列強最脆弱。此消彼長，今仗主勝捧得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪西甲主場1:1和華倫西亞，雷加利斯近五輪二勝二和一負狀態不俗，而且各賽事作東已連續八仗不敗，聯賽在地頭十二戰更豪取五勝六和一負佳績。連榜首的巴塞隆拿造訪亦鎩羽而回，足證其主場威力。 尖刀穩破豆腐防線 陣中前鋒安尼斯利腳風大順，近五輪西甲三次士哥共入六球，聯賽累積八球屬雷加利斯首席射手。今晚面對本輪聯賽前失四十五球屬群雄最多的利雲特防線，正是這名摩洛哥外援表演射術的機...

2019-03-04