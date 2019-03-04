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興合增黑廢金屬業務

2019-03-04 列印
　　正招股的馬來西亞黑色廢金屬貿易公司興合控股（1891）主席兼行政總裁Sia Kok Chin接受訪問時表示，隨著馬來西亞鋼鐵行業持續復甦，料當地煉鋼廠對黑色廢金屬需求將增加，冀通過上市集資，提升黑色廢金屬業務量，並提升公司形象。

　　Sia Kok Chin表示，鋼筋平均價格在2016年觸底並於2017年回升，煉鋼廠提供的黑色廢金屬採購價亦相應上漲；由於進口黑色廢金屬數量減少，且單價較貴，還會面臨匯率風險、船期不確定性等因素，因此馬來西亞對當地黑色廢金屬的需求將增長，且供不應求，相信黑色廢金屬貿易業未來有較好發展前景。

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