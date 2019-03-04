  • 2019年3月4日 星期一
  • 21º
  • 78%
熱門： 理大王康達預算案鄭伊健北海道

日報新聞 > 財經

新創建擬設大灣區保險服務中心

2019-03-04 列印
　　新創建集團（659）業務多元化，覆蓋高速公路、巴士、飛機租賃及建築，早前亦宣佈進軍保險業。

  保監局去年展開研究，擬推動本港保險業於粵港澳大灣區設服務中心，該集團行政總裁馬紹祥指近年有不少內地人來港買保險，中心不能提供銷售保險服務，但可以方便他們續保及處理索賠，相信業界均期待有更多細節出台。

　　收購富通保險的交易正待監管機構審批，新創建執董何智恒稱富通經營人壽保險為主，可為該集團提供穩定收入及強現金流及提供增長動力。

　　新創建現於內地經營15條公路，其中7條位於大灣區內，何智恒指收購並無特定區域的限制，主要視乎回報，已有盈利或將有盈利的、回報率達高單位數或低雙位數都會考慮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd