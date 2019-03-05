﻿中美達成協議在望 美建築數據弱 杜指跌232點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25793點，跌232點；納斯達克指數報7547點，跌48點。滙控（005）美國預託證券價格曾見63.77港元，較香港收市價跌0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見343.08港元，較香港收市價跌3.72港元。
英國脫歐仍未談妥
有報道指，中美接近達成貿易協議，只要北京履行加強知識產權保護，以及大量增加進口美國商品等一系列承諾，美國可能解除對中國加徵的大部份甚至全部關稅。白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett表示，中美貿易協議可能很快會完成，而良好協議會對中國經濟有利。全國人大會議發言人張業遂則表示，中美經貿磋商獲得重要進展，期望雙方抓緊磋商達成協議。
憧憬貿戰平息，截至今晨1時，Caterpillar股價仍逆市升0.1%，惟出口敏感股波音則跌2.8%；明星股FAANG中，Netflix及Google母公司Alphabet偏軟，蘋果升0.2%，亞馬遜漲0.5%，facebook則升1%。
歐洲方面，英國將於3月29日退出歐盟，但仍未就脫歐條款達成協議。路透社報道，英國首相文翠珊的首席法律顧問，本周試圖與歐盟就英國脫歐達成妥協，這是在英國議會就脫歐協議舉行關鍵投票前，爭取反對派議員支持的最後努力。
中美貿易磋商傳來好消息，加上內地落實推行科創板，帶動投資氣氛向好，A股應聲急升，其中滬指收市更突破3000大關，刺激恒指再度衝破二萬九關，高見29241點，創八個月以來高位，但高位獲利盤湧現，收市回至28959點，漲147點，亦創逾八個月收市高位。
港股再闖二萬九遇阻
中移動（941）母企易帥，由中國電信（728）董事長楊杰，接替尚冰出任中移動董事長，中移動逆市跌2.7%，報81.65元。
帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治表示，恒指今年首兩個月已升逾4000點，須稍作進一步整固，只要能持續穩守10天線之上，仍屬尋頂格局。郭思治又認為，即使10天線稍為失守，亦不代表大市會出現大跌，只屬正常消化及回吐。