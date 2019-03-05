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﻿人幣曾急升逾200點子

2019-03-05 列印
　　中美有望月底達成協議，刺激人民幣上揚，人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）昨日雙雙曾飆升至6.6868兌1美元的全日高位，大漲超過200點子，但其後市場情緒回歸理性，加上美匯略為偏強，人民幣升幅收窄。

　　人民幣在岸價日盤最多曾升210點子，最後收報6.6991，較上日升87點子。離岸價則最多曾升272點子，最新報6.7112，跌28點子。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，昨日人民幣匯價主要受到中美貿易談判傳來好消息影響，因雙方有機會在本月達成協議，可能撤銷關稅，消息刺激人民幣造好，但始終美匯近日表現偏強，以致人民幣升幅後來收窄。

　　另外，短期港元拆息向上，其中與供樓相關的1個月拆息升上1.29厘，隔夜息升至0.78厘。
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