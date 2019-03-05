鐵塔賺26.5億增36% 預三百億拓5G基站

中國鐵塔（788）昨天公佈上市以來首份全年業績表，2018年度收入按年增4.59%，至718.19億元（人民幣，下同），純利增36%，至26.5億元，每股盈利1.79分，派末期息每股0.225分，即每手（2000股）將獲派4.5元。



中國鐵塔董事長兼總經理佟吉祿稱，今年新建5G基站的數目視乎內地三大營運商的策略，各營運商對5G的投資仍未確定，但相信5G需要的基站會較4G多。去年度其資本開支較預期大減四成，至264億元，預期今年資本開支約300億元，實際要視乎網絡5G的投資情況而定。



該集團去年純利大致符市場預期，惟除息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）僅增3.51%，至417.73億元，表現令市場失望。該股昨日尾市由升轉跌，以全日低位收報1.85港元，跌2.12%，全日成交額27.3億港元，按日大增2.15倍。期內收入為718.19億元。按業務劃分，塔類業務收入為685.97億元，按年增2.3%；室分業務收入為18.19億元，增41.7%；跨行業業務收入增長最快，按年增6.23倍至12.22億元。



資本開支減近四成



資本開支方面，按年減少近四成至264.66億元，較去年上市時預計的340億元少。該集團總會計師高春雷解釋，主要是營運商需求結構轉變，以及共享水平提高，累計新建站址共享率由2017年的70.4%，上升至2018年的74.1%。該集團預計2019年資本開支約300億元，實際開支視乎三大營運商的5G投資情況，不少城市已展開5G測試，相信有助支持集團持續發展。



佟吉祿指該集團於5G發展中具領先優勢，現擁有194.8萬個站址，有巨大共享空間，同時積極統籌及協調社會資源，並對與電網、鐵路及互聯網公司等合作持開放態度，相信都有助加快推動5G，提升競爭力。



今次是該集團上市後首次派息，每股末期息0.225分，可分配淨利潤派息率為55%。他稱上市時曾提到派息率高於50%，未來希望維持此政策，最終派息率則視乎現金流及整體業績表現而調整。



