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利福去年賺17億 派息37仙

2019-03-05 列印
　　利福國際（1212）公佈去年全年業績，截至去年12月底止純利16.9億元，按年跌48.8%。每股基本盈利1.08元，派末期息37仙。該集團財務總監潘福全解釋稱，盈利下跌主要由於投資組合及地皮估值等因素影響，倘撇除上述因素，經營溢利按年增加25%。

　　利福國際主席劉鑾鴻表示，今年1月及2月的銷售額按年持平，預料3月份可維持去年銷售表現，期望首季銅鑼灣和尖沙咀崇光店的平均同店銷售可錄單位數增幅。

  該公司於期內營業額為43.6億元，按年升16.1%。潘福全表示，該集團於2017年出售旗下一項地產業務，而去年未有類似的一次性交易。

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