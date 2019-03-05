累計今年首兩個月，恒大共實現合約銷售金額約647億元，按年下降42.5%，對應累計合約銷售面積590.1萬平方米，按年下降46.85%。恒大昨日收報25.8元，漲5.1%。
恒大上月銷售均價升7.5%
累計今年首兩個月，恒大共實現合約銷售金額約647億元，按年下降42.5%，對應累計合約銷售面積590.1萬平方米，按年下降46.85%。恒大昨日收報25.8元，漲5.1%。
兩司機齊慘死 城巴猛撞拋錨貨車 卸尾板成奪命鏟
一輛壞車，兩名疑犯錯司機，釀成高速公路兩死十七人受傷的嚴重意外。一輛拋錨貨車昨早停在西九龍高速公路中線上，等拖車到場期間，司機竟下車打開車尾板，站在貨斗上欲置放雜物落地作路障，向後來汽車示警。一輛城巴...
2019-03-05
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北京須履行購美國貨承諾 中美貿談幾達成協議
外國傳媒報道，中美接近達成貿易協議，最快本月底簽署。彭博社引述知情人士表示，只要北京履行大量購買美國貨及保護知識產權的承諾，華府將撤銷對華產品加徵的大部份，甚至是所有關稅。 美國推遲原訂三月一日調高中...
2019-03-05
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意大利香橙大戰 民眾互掟作樂
意大利北部小鎮伊夫雷亞一年一度的「香橙大戰」周日起登場，在歷時三天的活動中，大批市民和遊客穿上傳統服裝，互相掟橙作樂，氣氛歡樂。不少人雖被掟得一頭一臉都是燈肉碎和橙汁，但仍笑得開懷。 這個源自十二世紀的活動，在每年的二月份舉行，真正起因已不可考，香橙來自意大利南部及西西里島，多達一百萬隻。而今年參與擲橙的人士分成九支隊伍「開戰」。 「香橙大戰」的起源有不同的版本，其中流傳較廣的是中世紀時，當時暴虐的伊夫雷亞公爵企圖強姦一名即將結婚的少女，少女反抗時用利劍將公爵的頭斬下來，事件引發鄉民起來對抗暴政，向權貴的馬車擲東西。
2019-03-05
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眺淺水灣海景 麗景園簡約闊廳亮麗自然
淺水灣擁有不少傳統豪宅而且設有車位，深受實力買家長期熱捧。今次為大家推介麗景園的罕有放盤，實用面積2049方呎，廳堂佈局涇渭分明，客廳相連一個大露台，能眺望淺水灣海灘及山景。 麗景園乃是淺水灣...
2019-03-05
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中美達成協議在望 美建築數據弱 杜指跌232點
中美貿易談判進入最後直路，市場憧憬雙方可望達成貿易協議，利好華爾街投資氣氛，杜指開市初段曾漲逾100點；惟市場逐步消化中美貿談利好因素，加上美國建築支出數字疲弱，拖累美股由高位回落，杜指一度大跌276...
2019-03-05
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西甲下游搶分戰 雷劈利雲特
今晚雷加利斯主場迎戰利雲特的西甲下游搶分戰，前者今季聯賽作東僅逢一敗表現可靠，射手安尼斯利近期又著火，相反對手防線本輪前乃列強最脆弱。此消彼長，今仗主勝捧得過。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪西甲主場1:1和華倫西亞，雷加利斯近五輪二勝二和一負狀態不俗，而且各賽事作東已連續八仗不敗，聯賽在地頭十二戰更豪取五勝六和一負佳績。連榜首的巴塞隆拿造訪亦鎩羽而回，足證其主場威力。 尖刀穩破豆腐防線 陣中前鋒安尼斯利腳風大順，近五輪西甲三次士哥共入六球，聯賽累積八球屬雷加利斯首席射手。今晚面對本輪聯賽前失四十五球屬群雄最多的利雲特防線，正是這名摩洛哥外援表演射術的機...
2019-03-04
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長崎東端 歎極級溫泉
日本九州長崎縣最東端的島原半島（Shimabara Peninsula），是日本首個獲得認定為世界地質公園的地方，區內活躍的火山活動，形成小濱溫泉及雲仙溫泉等多個優質溫泉鄉，前者更是全日本水溫最熱的溫...
2019-03-05
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率玄學會新春團拜 李丞責博士教攝太歲攻略
踏入己亥年(豬年)，豬、蛇、虎、猴四個生肖犯太歲，上周六(2日)年廿六中午吉時，著名堪輿學家李丞責博士帶同太太劉倩婷，率領其玄學會VIP尊貴會員假荃灣圓玄學院舉行一年一度的「新春團拜暨攝太歲齋宴」。當...
2019-03-05
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社論——路上壞車要識保命
昨早西九公路發生巴士直撼壞車車禍，兩名司機喪命，事件凸顯駕駛者對壞車的風險意識低落，應變方法不正確，造成極大危險。若當局不加強宣傳，類似的致命意外將會不時上演。各界亦要吸取教訓，更多使用資訊科技，及早向駕駛者發出壞車警告。 當汽車在行駛途中失靈，安全的處理方法，是開着死火燈，在情況許可下落車，於車尾十多二十米外擺設物件，向後來車輛作警示。做妥以上措施後，司機應即時報警求援，並致電拖車公司，務求盡快移走壞車，其後盡快離開路面，到路邊迴避。 但說易行難，以昨天壞車司機為例，他在車後一段距離放了雜物，這一點做對了，但他留在車斗內並放下車尾板，這未免沒顧及自身安全，而車尾板如伸出利...
2019-03-05
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馬場浮世繪——杜拜超級星期六受注七場
一如往年，在三月尾舉行杜拜世界盃賽馬日前，美丹馬場會先上演「超級星期六賽馬日」，其中麥通第三輪挑戰賽、傑貝哈特錦標與杜拜黃金之都錦標，路程分別跟三周後舉行的杜拜世界盃、杜拜草地大賽及杜拜司馬經典賽相同，向被視為良駒進軍正本戲的踏腳石，格外矚目。今屆「超級星期六賽馬日」於三月九日即本周六上演，香港馬會將直播受注七場賽事，首場於晚上八時開跑。 馬場浮世繪
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