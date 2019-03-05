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恒大上月銷售均價升7.5%

2019-03-05 列印
　　內房龍頭中國恒大（3333）公佈2月份銷售數據，期內合約銷售均價按年上升7.5%，至每平方米1.06萬元（人民幣，下同）。不過，合約銷售金額則錄得約215.3億元，按年下降五成五，涉及合約銷售面積約202.4萬平方米，亦按年跌58.4%。分析指出，由於2018年春節期間，有置業優惠刺激銷售，令基數較大，另外目前內地樓市仍未完全回暖，導致恒大上月銷售數字按年下跌。

　　累計今年首兩個月，恒大共實現合約銷售金額約647億元，按年下降42.5%，對應累計合約銷售面積590.1萬平方米，按年下降46.85%。恒大昨日收報25.8元，漲5.1%。

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